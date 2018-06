Het 'zombiegen': door dit 'foutje' zijn wij anders dan apen

Door een genetische mutatie - een 'defect' - hebben mensen een ontwikkeld brein en apen niet. Dat ontdekten onder andere Nederlandse wetenschappers. Ze spreken over een 'zombiegen'.

Het verschil tussen mensen en apen zit hem met name in de hersenen, waardoor wij een ander denkvermogen hebben. "Onze hersenen zijn enorm veel groter", zegt een van de onderzoekers, evolutiebioloog Frank Jacobs. "Die vergroting vond zo'n 3 à 4 miljoen jaar geleden plaats."

Bij ons moet toen volgens de wetenschappers een half afgestorven gen als een soort 'zombie' zijn ontwaakt. De verstoring zorgt ervoor dat onrijpe cellen tijdens de groei van de hersenen zich nog verder delen, waardoor de hersenen groter worden.

Pech

Jacobs ontdekte het mechanisme zes jaar geleden, waarna het onderzoek vanuit zijn lab jarenlang is voortgezet. Nu is het bewijs rond. "We hebben een groep genen ontdekt die we wel specifiek in ons brein hebben als mens, maar die apen niet hebben", aldus Jacobs. "Dat wij die wel hebben, is een kwestie van geluk of toeval geweest. De apen hadden pech."