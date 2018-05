Hypnose op recept in tientallen Nederlandse ziekenhuizen

Voor gek verklaard

Tot voor kort behoorde hypnose tot het domein van de alternatieve geneeskunde. Het was de wereld van gebedsgenezers en kwakzalvers. Traditioneel opgeleide artsen moesten er helemaal niets van weten.

Professor Marc Benninga, kinderarts in het AMC, werd dan ook door collega's voor gek verklaard toen hij besloot om het effect van hypnose bij kinderen te onderzoeken. De inspiratie kwam van een Britse maag-darm-leverarts die hypnose toepast bij volwassenen met het prikkelbare darm syndroom (PDS).

"Dat is een chronische buikpijn waarvoor geen enkele lichamelijke oorzaak te vinden is. Die arts was ervan overtuigd dat hypnose bij kinderen heel goed zou werken, omdat zij over een grote fantasie beschikken. Ik geloofde er eigenlijk helemaal niets van", zegt Benninga.