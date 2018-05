Het Erasmus MC verhuist 'terwijl het bedrijf gewoon doordraait'

Het nieuwe Erasmus MC in getallen

Het nieuwe complex telt 500.000 m2 aan vloeroppervlak. Er werken 14.000 medewerkers met honderd nationaliteiten en er zijn ruim 850 bedden. De omzet van het ziekenhuis is 1,7 miljard euro per jaar. Ter vergelijking: de Hema heeft een jaaromzet van 1,2 miljard per jaar.

De nieuwbouw van het Rotterdamse academische ziekenhuis is gefinancierd via leningen bij verschillende banken en zal over een termijn van 50 jaar worden terugbetaald via de ziekenhuistarieven. Met andere woorden: uit het zorgbudget van de overheid en de zorgpremies.