Het rommelt in de Raad van State: wie wordt de nieuwe leider?

De Graaf is jurist, in tegenstelling tot zijn concurrent Jeroen Dijsselbloem, die vooral deskundig is op het gebied van Europa en financiƫn. Tot nu toe is de vicepresident van de Raad van State altijd jurist geweest.

Hoewel De Graaf naar eigen zeggen goed binnen de profielschets van de functie past, is hij nog er nog niet zeker van of hij het wel zou willen doen. "Met de kwalificaties heb ik geen moeite, maar de persoonlijke afweging of ik dit zou willen die beslissing moet ik nog nemen."