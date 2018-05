Het nieuwe Erasmus MC: ziekenhuis van de toekomst?

Van een wasstraat voor ziekenhuisbedden tot een gemechaniseerde apotheek die medicijnen klaar zet. Het spiksplinternieuwe complex van het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam zit vol met technische snufjes. Maar dat is niet het enige. "We gaan de zorg ook helemaal anders inrichten", zegt directeur Ernst Kuipers. "De professionals gaan naar de patiënten toe, in plaats van andersom."

Het grootste ziekenhuis van Nederland verhuist deze maand naar het nieuwe complex, dat bijna af is. De bouw heeft negen jaar in beslag genomen en maar liefst 1,1 miljard euro gekost, exclusief ICT en apparatuur. "We hebben de afgelopen maanden heel veel geoefend, allemaal nieuwe teams geformeerd, een nieuw ICT-systeem ingevoerd. We gaan pionieren", zegt Kuipers.