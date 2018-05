Terug in Neuengamme: Wim Aloserij voor de laatste keer aan het woord

Na de oorlog, toen hij weer terug in Nederland was, beleefde Aloserij genoeg angstige nachten. "In mijn dromen werd ik achterna gezeten, door mannen, door honden. Mijn vrouw maakte me dan wakker, omdat ik lag te huilen als een wolf. Ze begreep wel waar het vandaan kwam."

Krake scheef over Aloserij het boek De laatste getuige, dat eerder dit jaar verscheen. Volgens hem waren er drie factoren die Aloserij na de oorlog weer op de been hielpen. "Allereerst zijn geloof, dan een heel goede dokter en een heel sterke vrouw. Door die combinatie is hij het kampsyndroom te boven gekomen", zegt Krake.

Na de oorlog liet Aloserij, van huis uit katholiek, zich dopen tot Jehova's getuige. Mede vanuit bewondering voor de principiƫle opstelling van Jehova's in kamp Neugengamme. "Al die politieke gevangenen die tegen Hitler waren, stonden te spitten. Jehova's weigerden de werken voor de Duitsers."