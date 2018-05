Europees gifverbod verdeelt boeren: 'Het alternatief is ook niet goed'

Wisselende opbrengsten

Boer Adrie Bossers uit Langeweg is juist allesbehalve blij met de maatregel. Hij gebruikt wel pesticiden voor de gewassen van zijn familiebedrijf, dat al vijf generaties in de familie is. "Zonder pesticiden heb je met wisselende opbrengsten te maken. Daardoor wordt de kostprijs hoger. Dat is ook een maatschappelijke keuze."

Toch is ook Bossers bezorgd over de inzet van gewasmiddelen, zegt hij. "Daarom hechten we eraan dat de middelen technisch beoordeeld worden of ze veilig zijn voor mens, dier en milieu. De drie middelen die worden verboden zijn daar ook voor getoetst, en met name de toepassing voor suikerbiet is als veilig beoordeeld. En toch is die toelating komen te vervallen."

Zijn alternatief op het gebruik van het verboden middel is "een volle veldbehandeling", ofwel sproeien, met een ander bestrijdingsmiddel. Volgens Bossers heeft dat meer negatieve effecten op de omgeving. Bossers zou zelf liever zien dat de focus op innovatie komt te liggen, in de vorm van weerbare gewassen die om kunnen gaan met schimmelziekten en insecten.

Ook Bossers zegt ernaar te streven steeds minder afhankelijk te zijn van gewasbeschermers. Want dat er wordt ingegrepen in de huidige insectensterfte, vind ook hij belangrijk. "Natuurlijk, daar hebben we allemaal belang bij. Maar we moeten wel precies onderzoeken hoe dat komt. De boeren zullen daar zeker een rol in hebben."