IJslandse politiek wil verbod op besnijdenissen: 'Kwestie van mensenrechten'

In IJsland, een land met 340.000 inwoners, wonen maar 3000 moslims en vijftig joden. Maar die zijn nu in rep en roer, want de IJslandse politiek wil een wettelijk verbod invoeren op rituele besnijdenis van jongens.

De tijd dringt voor de 10 maanden oude Heitam uit IJsland. Zijn islamitische vader Jamal Azagough wil hem zo snel mogelijk laten besnijden. "Natuurlijk vind ik het zielig. Dit is mijn eerste kind. Maar aan de andere kant: ik weet dat de wond na twee of drie dagen weer genezen is."

Maar artsen in IJsland zijn terughoudend. De meesten van hen weigeren al mee te werken aan het ritueel besnijden sinds een richtlijn van de beroepsgroep van kracht werd. Het gebeurt alleen als het medisch noodzakelijk is.

Moslims en joden zeggen dat besnijden ook een hygiënische maatregel is. Maar volgens chirurg Kristján Óskarsson is dat geen goed argument. "Daar heb ik nooit wetenschappelijk bewijs voor gezien. Er zijn zoveel onbesneden mannen ter wereld, die daar geen enkele last van hebben." Hij voert de operatie alleen uit als er een medische reden voor is - vorig jaar was dat slechts twee keer.