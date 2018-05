Gebrek aan regie op bewindvoering: hoge kosten en veel leed

"Er is veel geld te verdienen met bewindvoering", stelt een schuldhulpverleenster uit Hengelo. Zij vertelt over bijeenkomsten in buurthuizen waar mensen wordt voorgeschoteld dat een bewindvoerder de oplossing is voor alle problemen.

Dat dacht de Zuid-Hollandse Samantha van der Slikke ook. Ziekte en ontslag zorgden voor schulden. Een bewindvoerder zou haar en haar gezin helpen. Maar het tegendeel bleek waar. Een jaar later zitten Samantha en haar man Dennis met een veel hogere schuld. En aan huur zijn ze meer kwijt dan ze vroeger moesten betalen voor hun hypotheek. Hoeveel schade ze hebben geleden door hun bewindvoerder, weten ze niet precies: hij weigert rekeningoverzichten op te sturen. Inmiddels hebben ze een andere bewindvoerder. "Wij dachten dat wij het beste kozen. Maar dit was een verkeerde keuze. De consequenties ervaren we nog iedere dag."

Nieuwsuur en Investico stelden alle 380 gemeenten vragen over beschermingsbewind en schuldhulp. 128 gemeenten vulden de enquête in, een representatieve respons van 33 procent. Duidelijk wordt dat de helft van de gemeenten in het geheel niet controleert of mensen die zij zelf verwijzen naar bewind wel goed geholpen worden.

"Tot onze spijt is de gemeente niet bevoegd om het werk van de bewindvoerder te controleren en maatregelen te treffen, dit is aan de rechtbank", reageert de gemeente Hellevoetsluis. "Wij zijn niet de controlerende partij, dat is de rechter", laat ook de gemeente Hengelo weten.