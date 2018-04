Oud-medewerkers Facebook: We zijn gewoon genaaid met z'n allen

Reactie Facebook

"Facebook is bekend met de feedback van de voormalige werknemers. Houd er rekening mee dat de meesten van hen al jaren niet meer voor Facebook werken. Facebook was toen een ander bedrijf, we zijn gegroeid en daarbij realiseren we ons dat onze verantwoordelijkheden dat ook zijn. We nemen onze rol zeer serieus en we doen ons uiterste best om verder te verbeteren door aanzienlijk te investeren in mensen, technologie en processen, bijvoorbeeld de manier waarop politieke advertenties in je News Feed worden weergegeven.

Een ander voorbeeld is de manier waarop we proactief apps van derden beoordelen op misbruik van data en hoe we wijzigingen hebben doorgevoerd om te voorkomen dat dergelijk misbruik zich verder ontwikkelt. We hebben onlangs ook aangekondigd hoe onze privacy-tools makkelijker vindbaar zijn en hoe we ons aanpassen aan nieuwe privacyregels zoals de AVG.

Daarnaast hebben we veel werk en onderzoek gedaan met externe experts en academici op verschillende onderwerpen, zoals welzijn en misinformatie. In Nederland werken we samen met de Universiteit Leiden en NU.nl om misinformatie te bestrijden."