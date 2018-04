Vijf jaar koningschap: 'een benaderbare koning Willem-Alexander'

De warmte van zijn oma Juliana was altijd het voorbeeld van Willem-Alexander. Heel anders dan de meer afstandelijke stijl van zijn moeder Beatrix. "In politiek opzicht is hij minder bemoeizuchtig dan zijn moeder hoewel die haar bemoeizucht pas later ontwikkelde", zegt verslaggever Koninklijk Huis van de Volkskrant Remco Meijer.

Koning Willem-Alexander werd komend weekend vijf jaar geleden gekroond tot koning van Nederland. Vandaag vierde hij zijn 51ste verjaardag in Groningen. Meijer: "Koningsdag is simpeler gemaakt: één stad waar hij 1200 meter loopt en acht evenementen bijwoont."

Soepeltjes

NOS-verslaggever Koninklijk Huis Kysia Hekster ziet vooral een benaderbare koning, ook in het contact met de media. "Beatrix zei haast nooit iets op camera, de koning doet het juist structureel bij staatsbezoeken. Overigens heb ik niet de indruk dat hij dat altijd even leuk vindt, of het even soepeltjes doet, maar hij hecht er wel waarde aan."

"In tegenstelling tot Beatrix, die nooit reageerde op geruchten, doet Willem-Alexander dat wel. Recent nog twee keer: het ontzenuwen van het gerucht dat Amalia naar China zou gaan voor haar studie. En hij heeft zelf geen aandelen Shell. Dat laatste heeft hij ongevraagd laten weten", zegt Hekster.