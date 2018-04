Steeds meer beoordelingen: 'Dit geeft alleen maar stress'

Boekhandel Bruna gebruikt de machine sinds kort in 33 filialen. "We zijn een nationale formule", zegt Bruna-directeur George Steur. "Daarom is het voor ons van belang dat we een vergelijking maken tussen de filialen om de klanttevredenheid consistent te houden."

Heel spannende ontdekkingen heeft Steur nog niet gedaan, behalve dan dat de klanttevredenheid tijdens lunchpauzes daalt. "Als je minder personeel op de vloer hebt staan, kun je minder advies geven en minder snel afrekenen. Dat vindt de klant niet leuk. Dus dat hebben we snel aangepast."

De Happy or not-machine wordt voornamelijk gebruikt om de prestaties van een hele winkel te meten. Personeel direct aanspreken op de resultaten van de Happy or not-enquêtes is niet makkelijk. Zo dringt de Ondernemingsraad van het Rotterdamse vervoersbedrijf RET erop aan dat de resultaten van het onderzoek alleen per week beschikbaar te stellen, zodat individuele medewerkers niet afgerekend kunnen worden op de resultaten.

Die angst is niet ongegrond. Uber-chauffeurs worden al jaren afgerekend op klantbeoordelingen. Als hun rating onder de 4,6 sterren van de mogelijke 5 valt, worden ze door Uber aangesproken. Als de beoordeling slecht blijft, lopen ze het risico geschorst of uit het systeem gehaald te worden.