Sneller het juiste medicijn met gekweekte mini-hersentjes

Hoogleraar Moleculaire Genetica Hans Clevers is de grondlegger van het werken met kweekorganen in Nederland. Hij begon met het kweken van darmen, maar maakt nu veel meer organen in zijn lab in Utrecht. "Ook long, eierstok, prostaat, borst, huid, mondslijmvlies. Eigenlijk alles wat we tot nu toe hebben geprobeerd, werkt."

Volgens hem is het kweken van minihersenen weer een volgende stap in de ontwikkeling van kweekorganen. "Wat er in Nijmegen gebeurt is nog lastiger, omdat hersenen niet te kweken zijn uit een stukje hersenen, zoals dat wel werkt met darmen. Die moeten worden gekweekt vanuit bloedcellen wat een veel lastiger techniek is", zegt Clevers.