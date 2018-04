Vrijwilligers onder druk: 'Zo kan het niet langer'

"Er zijn mensen die ons veelvuldig bellen en die groep wordt steeds groter. Mensen die behoefte hebben aan een luisterend oor, maar dan steeds opnieuw en dat is best heftig." Vorig jaar voerde Sensoor ongeveer zesduizend gesprekken per maand met mensen, nu zijn dat er achtduizend.

Kalmeren

"Fijn dat die mensen ons bellen", zegt vrijwilliger Pauline. "Het lijkt me verschrikkelijk, want als je depressief bent en je hebt geen snelle afspraak is het niet zo dat je in de tussentijd geen last heb van je depresiie. Dan is het fijn dat ze ons kunnen bellen en we ze kunnen kalmeren. Maar mijn zorg is dan, hoe is het morgen met jou? Geen idee, ik ben geen professionele hulpverlener."