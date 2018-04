Blok: toezegging Rusland over meewerken aan MH17-onderzoek

Het hoofd koel houden

De situatie rond de gifgasaanval in Douma zorgt voor flink oplopende spanningen. De VS en Rusland dreigen over en weer met militaire acties in Syrië. President Donald Trump liet Rusland deze week via Twitter weten dat de Amerikaanse raketten eraan komen. Minister Blok noemt die manier van communiceren "volkomen ongeschikt".

"Ik zou veel liever zien dat iedereen het hoofd koel houdt bij zo'n gevaarlijk onderwerp. De toonhoogte, ook van Russische kant overigens, is wat mij betreft helemaal fout. Zoek elkaar op en ga het gesprek aan, zoals wij ook vandaag hebben gedaan. Er is geen garantie dat je het eens wordt, maar je kan wel naar elkaar luisteren en oplossingen zoeken."