PVV, Denk, PvdD en 50Plus: 165 zetels en maar één wethouder

Ook in Almere, waar de PVV derde werd, doet zij niet mee. Lijsttrekker Toon van Dijk is daar niet blij mee. "Uit het adviesrapport komt naar voren dat bijna alle partijen de PVV hebben uitgesloten om ideologische redenen. Wij hebben van tevoren duidelijk gemaakt dat geen enkel punt in ons programma een breekpunt was, maar dat heeft schijnbaar niet geholpen."

Ook een gebrek aan ervaring wordt genoemd als reden voor de uitsluiting. "De PVV heeft tot nu toe erg gehangen op de grote leider. Het is niet een partij die is opgebouwd om dit werk te kunnen doen", zegt Frank van Hulle, lijsttrekker van de grootste partij Top/Gemeentebelangen in Terneuzen. "Het standpunt over de islamisering is ook belangrijk geweest in ons besluit om niet met de PVV te willen samenwerken."

PVV-lijsttrekker Patrick van der Hoeff in Terneuzen vindt dat jammer. "Ik heb aangegeven dat wat mij betreft de islam-paragraaf buiten het collegeprogramma gehouden zou kunnen worden als vrije kwestie, maar dat was niet voldoende. Bij de eerste onderhandelingsronde lagen we eruit, terwijl we vier zetels hebben."

In andere gemeenten heeft de PVV simpelweg te weinig zetels gehaald om in aanmerking te komen voor college-onderhandelingen. In twee gemeenten is nog niet duidelijk welke partijen met elkaar gaan onderhandelen.