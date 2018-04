Baanbrekend onderzoek op de begraafplaats: hoe ontbindt een lichaam?

In een uithoek van het terrein van het AMC in Amsterdam-Zuidoost vond vorige week een bijzondere begrafenis plaats. Er ging niet alleen een lichaam de grond in, maar ook meetapparatuur die de ontbinding van het lichaam volgt. Het doel: zichtbaar maken wat normaal gesproken aan het oog onttrokken wordt.

Die kennis is van grote waarde voor forensisch onderzoek, zegt Roelof Jan Oostra, hoogleraar anatomie en initiatiefnemer van het project. "Als er een lichaam wordt gevonden, dan is de belangrijkste vraag: hoeveel tijd is er verstreken tussen het moment waarop iemand is overleden en het moment waarop iemand is gevonden."

Hij noemt de periode tussen die twee momenten het 'post mortem interval'. "Hoe nauwkeuriger je dat kunt bepalen, hoe waardevoller die informatie kan zijn in de daaropvolgende rechtsgang. Alibi's kunnen erop staan of vallen. We hopen met dit onderzoek dichterbij een antwoord te komen."