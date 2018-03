'Geen gesprek met kind, dan geen echtscheiding'

De rechtbank in Zwolle krijgt ongeveer 850 scheidingsverzoeken per jaar. Als ouders geen bewijsstukken van het gesprek met hun kinderen overhandigen, zal de rechtbank hun scheidingsverzoek niet in behandeling nemen. Schröder: "Ook met een standaard antwoordenlijstje nemen we geen genoegen."

Bij het indienen van een ouderschapsplan hebben ouders volgens de wet de plicht om te laten zien op welke manier zij hun kinderen betrokken hebben bij het opstellen van het ouderschapsplan en het regelen van de zorgtaken.

Maar in de praktijk volstaan ouders vaak met de mededeling dat hun kinderen op passende wijze zijn betrokken bij de verdeling van en afspraken over zorgtaken.