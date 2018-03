Gezonde leefstijl kan tachtig procent hart- en vaatziekten voorkomen

Voor veel mensen blijft het moeilijk om op alle vlakken gezond bezig te zijn. Fitnessinstructrice Ilona Plemper (39) ziet het zelfs in de sportschool wel eens misgaan. "Mensen gaan dan toch roken als ze klaar zijn met sporten, of ze bestellen een zoet drankje."

Fred Scholten (55) is vier keer per week in de sportschool te vinden, maar is naar eigen zeggen wel een bourgondiër. "In het weekend ga ik los qua eten. Lekker gourmetten en spareribs. Ik probeer wel om doordeweeks een beetje goede regelmaat erin te houden, maar ik moet ook leven, hè?"