Wieteke heeft een beperking én een baan: 'Dat zou niet bijzonder moeten zijn'

Sommige werkgevers zetten speciaal beleid in om mensen met een beperking te werven, zoals ABN Amro. Sven Romkes is daarvoor verantwoordelijk bij de bank. "We nemen mensen met alle soorten beperkingen aan. Van lichamelijke en verstandelijke beperkingen tot psychische aandoeningen en autisme."

Inmiddels heeft Sven 120 mensen met een beperking in dienst. Daarvan werken er nu 85 bij de bank. Omdat de uitstroom eerst vrij hoog was, heeft ABN Amro ingezet op meer coaching en ondersteuning. "Het percentage ligt nu op 10 tot 15 procent. Dat komt in de buurt van de uitstroom van mensen zonder een beperking."

Sven kan in zijn baan zijn eigen ervaringen inzetten: hij zit zelf in een rolstoel. Toen hij begon met solliciteren, merkte hij dat werkgevers daar niet altijd open voor stonden. "Veel bedrijven en organisaties hebben er nog niet zoveel ervaring mee. Ze vinden het bijvoorbeeld eng en maken er een probleem van, terwijl dat niet zo zou moeten zijn."