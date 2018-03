Maagverkleiningen zijn booming, 'maar denk er niet te makkelijk over'

Wanneer een gastric bypass?

Bij een BMI van 40 of hoger. Of een BMI van 35 tot 40, waarbij sprake is van ernstige ziektes die veroorzaakt worden door de zwaarlijvigheid. Volgend jaar komt er een nieuwe richtlijn. De verwachting is dat, net als in Groot-Brittannië en de Verenigde Staten, een BMI van 30 met ernstige comorbiditeit genoeg is voor een operatie.