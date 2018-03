Coöperatie Laatste Wil noemt onderzoek OM bizarre beslissing

De Coöperatie Laatste Wil ijvert sinds de oprichting in 2013 voor een dodelijk middel dat alleen leden kunnen gebruiken om geheel autonoom te beslissen over het eigen levenseinde. Leden van de coöperatie - momenteel zo'n 23.000 mensen - willen met een zelfmoordpoeder of een pil snel en pijnloos kunnen sterven op een zelfgekozen moment. De gemiddelde leeftijd van deze groep mensen is 70 jaar. Zij willen geen arts of stervensbegeleider aan hun bed en geen minimumleeftijd. Zij willen sterven ook als er géén sprake is van ziekte. Het middel, dat minder dan 10 euro zou kosten, leidt binnen dertig tot zestig minuten tot de dood. Er zijn in de wetenschappelijke literatuur al casussen beschreven van zelfdoding én ook van moord met het middel.