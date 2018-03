Wel of niet onverdoofd slachten? 'Laat ons gewoon ons geloof belijden'

Ze probeert het gewoon nog een keer: Marianne Thieme van de Partij voor de Dieren kondigt vandaag een initiatiefwet aan die onverdoofd slachten moet verbieden. Bij halal en koosjer slachten worden de dieren namelijk niet verdoofd.

Thieme benadrukt dat onverdoofd slachten tot veel extra stress leidt bij dieren en daardoor "onaanvaardbaar dierenleed" veroorzaakt. "De vrijheid van godsdienst houdt op waar het lijden van anderen - mens en dier - begint."

Al bijna honderd jaar geleden is wettelijk vastgelegd dat dieren voorafgaand aan de slacht moeten worden bedwelmd. Hierbij is een uitzondering gemaakt voor de rituele slacht. "Het is ontzettend belangrijk dat het voor een dier niet uitmaakt welk geloof zijn slachter heeft", vindt Thieme.

Afspraken

Een eerder wetsvoorstel om de uitzondering op te heffen strandde in de Eerste Kamer. Daarna heeft het kabinet geprobeerd afspraken te maken met religieuze organisaties over het onverdoofd slachten. "In 2012, tijdens de behandeling in de Eerste Kamer kwam staatssecretaris Henk Bleker ineens met het idee van een convenant", zegt Thieme.

Dat convenant werd in 2012 gesloten maar er moest nog allerlei onderzoek gedaan worden. In juni 2017 kwamen er concrete afspraken, en per 1 januari dit jaar is het convenant in werking getreden. Dieren moeten volgens het convenant na 40 seconden alsnog bedwelmd worden.