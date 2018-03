MH17: 'luchtverkeersleider Kiev' ontmaskerd, hij blijkt een fantast

Russia Today wordt er al langer van beschuldigd 'nepnieuws' en Russische propaganda te verspreiden. De zender zegt in een reactie geen twijfel te hebben gehad aan de identiteit van 'Carlos' omdat hij veel volgers op Twitter had. Dat aantal was snel gegroeid nadat de Spanjaard controversiële berichten over Oekraïne plaatste.

Op vrijgegeven radarbeelden bleken geen straaljagers te zien. Alhoewel ook de identiteit van 'Carlos' al langer in twijfel werd getrokken, haalden complotdenkers op sociale media hem veelvuldig aan. Journalisten speurden lange tijd tevergeefs naar de man, maar Radio Free Europa/Radio Liberty en het Roemeense RISE hebben hem nu eindelijk opgespoord.

De man heet Jose Carlos Barrios Sanchez. Hij werd in Spanje tot een gevangenisstraf veroordeeld voor fraude en woont al jaren in Roemenië. Hij was daar zelfs te zien in een kookprogramma. Ook in Roemenië is hij opgepakt voor oplichting.