De toekomst van de EU: minister 'Dr. No' Hoekstra wil van Frankrijk en Duitsland pas op de plaats

"Kiezers stellen me vragen over Europa: hoe kan het zijn dat landen die veel steun ontvangen, niet bereid zijn om migranten te accepteren? Hoe kan het dat landen die deel willen uitmaken van de unie openlijk de voordelen en de noodzaak van de rechtsstaat ter discussie willen stellen? Hoe kan het dat we innovatie, migratiebeleid en effectief grensbeheer nodig hebben, maar de EU investeert niet in deze gebieden?"zegt Hoekstra.

Als minister van Financiën ziet Hoekstra het nut van nieuwe regels binnen de EU niet in. "We hebben geen tekort aan duidelijke afspraken. We hebben duidelijke regels met elkaar afgesproken. Over onze begrotingen en over onze schulden. We zijn duidelijk overeengekomen wat te doen wanneer een land de regels overtreedt. En we zijn duidelijk overeengekomen wat te doen als een bank dreigt in te storten."