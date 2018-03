Wanneer geeft Ollongren toestemming tot 'aftappen'?

Stemmen voor of tegen de nieuwe Inlichtingenwet: het blijft voor veel mensen een lastige afweging tussen privacy en veiligheid. Want vertrouwen we de overheid bij het aftappen van het internet? En komen er geen gegevens van onschuldige burgers op verkeerde plekken terecht?

"Ik denk dat het belangrijk is dat de wet er komt, omdat de technologie enorm is veranderd", zegt minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken. "De wet die we nu hebben, is eigenlijk nog van het pre-internet tijdperk. Toen communiceerden we bij wijze van spreken nog met de vaste lijn van de telefoon."

Dat we nu allemaal een smartphone hebben en wifi-hotspots gebruiken, verandert het verhaal. "Want dat doen kwaadwillenden ook."