Tieners, ouders, en de worsteling met de smartphone

Nadelen, maar ook voordelen

Maar onderzoekers wijzen erop dat niet alle jongeren last hebben van de smartphone. "Wij doen onderzoek onder grote populaties jongeren en daar wegen de voordelen van smartphone-gebruik op tegen de nadelen", zegt Patti Valkenburg, hoogleraar media, jeugd en samenleving aan de Universiteit van Amsterdam. Ze doet al jarenlang onderzoek naar de effecten van bijvoorbeeld sociale media op jongeren. En ze heeft geen wetenschappelijk bewijs gevonden dat smartphones jongeren ongelukkiger, dommer, minder sociaal of depressiever maken.

Toch hebben ongeveer 200.000 jongeren in Nederland wel degelijk problemen met hun smartphone, beaamt ook Valkenburg. "Een van de effecten van de smartphone is dat ze onze aandacht versplinteren. Een ander probleem is dat we er te veel mee bezig zijn. 'Problematisch gebruik' noemen we dat."

Maar dat weegt volgens Valkenburg niet op tegen de voordelen. "Al die positieve feedback op foto's of berichten bijvoorbeeld, dat verhoogt je zelfvertrouwen. En als jongeren bijvoorbeeld veel met hun vrienden van school communiceren via social media kan dat die vriendschappen verbeteren. Ook omdat ze op social media makkelijker over intieme zaken zoals verliefdheid praten."