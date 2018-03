We komen nog even terug op onze uitzending van gisteren over de zaak Julio Poch. We hebben gisteren per abuis in onze uitzending in de achtergrond een foto laten zien van Transavia-piloot Jeroen Wiedenhoff. Hij is wel betrokken bij de zaak, maar wordt niet beschuldigd van meineed door de Argentijnse justitie. Het spijt ons dat de verkeerde indruk is ontstaan