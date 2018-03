Dit zijn de genomineerden voor de Libris Literatuur Prijs

Ilja Leonard Pfeijffer - Peachez, een romance

"Peachez, een romance is het met spanning opgebouwde en vermakelijke verhaal van een liefde in tijden van internet. Een hoogleraar Latijnse letterkunde wil zijn pensionering opluisteren met een congres over Tertullianus, de vroegchristelijke schrijver die beroemd werd om zijn uitspraak 'Ik geloof, omdat het absurd is'. Schijnbaar toevallig raakt hij via de mail in contact met een vrouw die beweert als barmeid en fotomodel Sarah Peachez in Las Vegas te werken. Zijn nieuwsgierigheid groeit uit tot een hevige verliefdheid, zodat hij zijn verlammende vliegangst overwint en argeloos als drugskoerier naar de vervulling van zijn liefde in een tropisch paradijs vertrekt."