Nederland in 2050 aardgasvrij: is dat wel haalbaar?

Voor Wim Butter waren de laatste aardbevingen in Groningen een doorslaggevende factor. "Het moet gewoon anders. Daarom stappen wij over naar aardgasvrij." In de wijk in Purmerend waar hij woont, loopt een project om woningen om te schakelen van aardgas naar stadsverwarming.

Dat moet uiteindelijk met alle woningen in de gemeente gebeuren. Het vraagt wel wat aanpassingen in huis: andere verwarmingsinstallaties en kooktoestellen. "We gaan over naar elektrisch koken, dat wordt wel even wennen. Maar we gaan om, naar een gasloos leven", zegt Wim.

Die overgang wacht alle huizen in Nederland. En wel voor 2050. Dat is de ambitie van het nieuwe Klimaatakkoord dat minister Eric Wiebes afgelopen week presenteerde. Het betekent dat ieder jaar 230.000 woningen van het aardgas moeten worden gehaald om de klimaatdoelen van Parijs te halen.