'Van de 350.000 gezondheidsapps is maar een deel betrouwbaar'

De gezondheidszorg digitaliseert. Ziekenhuizen en artsen gebruiken steeds meer digitale hulpmiddelen, en de consument heeft de keuze uit honderdduizenden gezondheidssites en apps. Kortom, e-health rukt op. Maar hoe weet je of al die apps en sites onafhankelijk en betrouwbaar zijn?

Volgens Niels Chavannes, hoogleraar e-health-toepassingen in Leiden, weten we dat niet. In maart krijgt de stad daarom een Nationaal eHealth Living Lab (NeLL): een instelling die zich bezighoudt met het onderzoeken van digitale middelen om ziekten te monitoren en gezondheid te verbeteren.

In het lab kunnen digitale gezondheidsmiddelen zoals apps, sensoren, wearables en robots getest worden door patiƫnten, en ook door artsen, onderzoekers en ict'ers.

Kaf van het koren

Volgens Chavannes zijn er ongeveer 325.000 e-health-apps, waarvan het grootste deel nooit goed is onderzocht. Hij wil dat in het lab het kaf van het koren wordt gescheiden.

Een groep van ongeveer 20.000 studenten moet apps gaan testen en beoordelen. Niet alleen of de informatie klopt, maar ook of die begrijpelijk is. "Na een paar jaar moeten we dan een heel eind zijn", denkt Chavannes. "Er komen elke dag een paar honderd apps bij, dus het is nooit af, maar het is goed dat we nu ergens beginnen."