Kamervoorzitter Arib: Turkse aanval op Kamerleden onacceptabel

Kamervoorzitter Khadija Arib vindt het onacceptabel dat de Turkse regeringsgezinde krant Sabah vijf Kamerleden aanvalt. "Kamerleden zijn gekozen volksvertegenwoordigers die vrij voor hun mening uit moeten kunnen komen", zegt Arib in een reactie aan Nieuwsuur.

"Bedreiging of aanzetten tot bedreiging in reactie op het uiten van die meningen is onacceptabel. Het past niet in een democratie en in een open en vrije samenleving als de onze."

De Turkse krant is het oneens met de steun van de Tweede Kamerleden voor het voorstel om het bloedbad onder Armeniërs in het begin van de 20ste eeuw als genocide te bestempelen. Sabah schrijft dat de Kamerleden met deze "schandalige beslissing Turkije hebben verraden".

De Kamerleden in kwestie zijn Nederlanders van Turkse afkomst: Yesilgöz van de VVD, de SP'ers Lacin en Karabulut en Özdil en Özütok van GroenLinks.