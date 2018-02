Tentoonstelling over nazi-design: 'Niets te vieren, veel te begrijpen'

Het Stedelijk Museum 's Hertogenbosch heeft plannen voor een tentoonstelling over design van het Derde Rijk. Geen onderwerp dat vrij is van controverse, maar wel een onderwerp waar directeur Timo de Rijk vanuit persoonlijke interesse in wil duiken.

"De vormgeving van de nazi's vind ik fascinerend. Ik ben vooral geïnteresseerd in de manier waarop de nazi's die vormgeving hebben gebruikt om hun ideeën kracht bij te zetten en hun organisatie succesvol te laten zijn", zegt De Rijk.

Volgens hem hebben de nazi's zich in visuele zin sterk gemanifesteerd. "Dat is volgens mij een belangrijke factor geweest. Daardoor hadden ze een enorme aantrekkingskracht. Internationaal, maar zeker in Duitsland."