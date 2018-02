Schiphol wil verder groeien, nu uitbreiding Lelystad is uitgesteld

De uitbreiding van Lelystad Airport wordt zeker een jaar uitgesteld en daar is KLM niet blij mee. Volgens de luchtvaartmaatschappij gaat het besluit in tegen afspraken die eerder zijn gemaakt over verdere groei op Schiphol.

Onderdeel van dat zogeheten Aldersakkoord was dat er vanaf 2019 vakantievluchten naar Lelystad verplaatst zouden worden, waardoor er op Schiphol meer plek zou komen voor overstapvluchten. Maar het vliegveld van Lelystad gaat nu op z'n vroegst in 2020 open.

"Nu de capaciteit op Leystad Airport niet beschikbaar is, moet groei op Schiphol mogelijk gemaakt worden", zegt KLM in een reactie. De luchtvaartmaatschappij wil dus af van de afspraak dat er op Schiphol tot en met 2020 maximaal 500.000 vliegbewegingen per jaar zijn.