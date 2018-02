Vanaf volgend jaar meer verlof voor partners na geboorte baby

Acht maanden bij zoontje

Minister Koolmees wees er eerder zelf op dat Nederland erg achterloopt op andere landen als het gaat om ouderschapsverlof. In sommige landen is het behoorlijk langer. Zo krijgen in Zweden beide ouders samen zestien maanden betaald vrij.

De ouders mogen het verlof zelf indelen. Vergeleken met vaders in andere landen nemen die van Zweden een flink deel voor hun rekening. Zo ook Olle, die we vorig jaar spraken. Hij zorgt voor zijn zoontje Vilhelm en blijft daarvoor in totaal acht maanden thuis.