Transavia-topman: Het is nu eenmaal een zwaar en onregelmatig beroep

Duizenden reizigers zaten vandaag vast door de staking van piloten van Transavia. Tot woede van de baas van de luchtvaartmaatschappij. Transavia-topman Mattijs ten Brink: "Als je naar het bord kijkt en je ziet dat alle vluchten zijn geannuleerd, dan krijg je gewoon pijn in je buik." Ten Brink vindt dat het meningsverschil niet over de ruggen van de passagiers moet worden uitgevochten.

"De gesprekken met de vakbond zijn niet van gisteren, en ik wil graag een oplossing. Maar het is nu eenmaal een zwaar en onregelmatig beroep."

Volgens pilotenvakbond VNV was de staking wel degelijk nodig en was het de eerste pilotenstaking in de 51-jarige geschiedenis van Transavia. "Deze werkonderbreking ging over gezonde roosters en grip op vrije tijd. Hopelijk zijn vervolgacties niet nodig en kunnen we weer gezond doorvliegen", meldt de vakbond, die blij is dat de boodschap bij de Transavia-directie is overgekomen.