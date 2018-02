'Verwaarloosd' Sint Eustatius ruziet over schuldvraag

"Ik heb ze herhaaldelijk uitgedaagd om met bewijzen te komen", zegt Van Putten zelf. "Er is geen corruptie, er is geen mismanagement, als er al sprake is van onbehoorlijk bestuur dan zijn de Nederlander daar zelf verantwoordelijk voor." Van Putten noemt de inmenging uit Den Haag neo-kolonialisme. En hij is niet de enige op het eiland.

Minder bevoegdheden

Aan de andere kant zijn er mensen als Wendy Hodge. Zij beheert een Facebookpagina waarop ze de problemen van Sint Eustatius in kaart brengt. Hodge constateert dat er nu sprake is van vriendjespolitiek. "Ik ben blij dat de Nederlanders het bestuur hebben overgenomen. Ik hoop dat we nu gelijke kansen krijgen. Dat je een baan krijgt als je er de opleiding voor hebt. En niet omdat je een bepaalde politieke partij steunt."

Los van de discussie over verantwoordelijkheid, is iedereen er het er over eens dat het op veel fronten slechter is gegaan sinds Sint Eustatius sinds 2010 niet langer deel uitmaakt van de Nederlandse Antillen. Als onderdeel van de Antillen had het vrij veel eigen bevoegdheden. Nu is Sint Eustatius een bijzondere gemeente, met meer bemoeienis over de uitgaven vanuit Den Haag.