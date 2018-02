Syrische ondernemers in Nederland lopen vast

Maher Mansour (39) is sinds 2013 in Nederland. In Syrië was hij een zeer bekende celebritykapper. Hij heeft inmiddels een zaak in Utrecht en in Rotterdam. "Ik ben begonnen met twee stoelen van Marktplaats. En ik heb alles zelf gedaan."

Zijn coach is Fatima El Kaddouri. "Maher kreeg van de gemeente het advies zich vooral bezig te houden met zijn inburgering en die tijd in de bijstand te blijven zitten." Maar daar zag Mansour niets in. "Als ik drie jaar ga studeren en ga wachten, dan ben ik daarna geen kapper meer."

Het huren van een ruimte was voor de kapper onmogelijk vanwege zijn tijdelijke verblijfsvergunning. "Maar daar heeft Fatima me gelukkig bij geholpen."