Weekendschool Bijlmer 'prikkelt jongeren om over toekomst na te denken'

Kiezen wat je later worden wil

De weekendschool ontstond twintig jaar geleden, toen uit onderzoek bleek dat kinderen uit achterstandswijken vaak geen idee hebben wat ze later kunnen worden. "Ik zag heel veel jongeren hun motivatie verliezen, omdat ze niets hoorden over wat ze met hun diploma zouden kunnen. En dat is ontzettend zonde", zegt Terwijn.

De weekendschool is er voor kinderen van ongeveer 9 tot 12 jaar. Veel leerlingen zijn enthousiast. "Ik doe nooit dit soort vakken en nu kan ik er wat meer over leren", zegt een jongen. "En het helpt je ook later bij het kiezen wat je wil worden", zegt een meisje in dezelfde klas.