Duurzaam vliegen, een illusie?

Groen is hip, duurzaam leven een trend. Maar dat geldt niet als het op vliegen aankomt. Want vliegen is vervuilend en toch blijven we het doen. Sterker: het aantal reizigers neemt wereldwijd alleen maar toe.

Volgens de internationale luchtvaartorganisatie IATA zullen tegen 2036 wereldwijd 7,8 miljard mensen het vliegtuig nemen. Dit is twee keer zoveel als nu. En als er niets verandert zal de luchtvaart in 2070 evenveel uitstoten als wat de wereld in totaal mag uitstoten om de Parijse akkoorden te halen. Dat zegt Paul Peeters, lector bij de Nationale Hogeschool voor Toerisme en Verkeer.

Negentig procent van het vliegverkeer is voor rekening van het toerisme. Toeristen zijn nu al verantwoordelijk voor ongeveer vijf procent van alle wereldwijde uitstoot van koolstofdioxide (CO2). En dat aandeel zal nog sterk gaan stijgen, aldus Peeters.

Kan vliegen niet duurzamer worden?

"De Nederlandse overheid heeft zich vastgelegd op het halen van de doelen in het klimaatakkoord. De minister is ook heel goed bezig: die wil van 49 procent van de emissies af in 2030. Maar daar valt luchtvaart niet onder." Want de luchtvaart is feitelijk buiten het klimaatakkoord van Parijs gehouden. "In het klimaatakkoord staat alleen dat de internationale luchtvaartorganisaties dat zelf gaan oplossen", aldus Peeters.

De vliegtuigindustrie onderzoekt zuinigere motoren en alternatieve brandstoffen. Maar een grootschalige revolutie wordt op dat gebied nog niet verwacht.