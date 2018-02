Bepaalt een kleine mannenkliek het kankeronderzoek in Nederland?

"Ik zag de opening via een livestream van KWF Kankerbestrijding op Facebook", zegt Hertzberger. "Men sprak over samenwerking, over innovatie, over hoe trots we wel niet mogen zijn op Nederland en vooral over hoop. De koningin zag er spetterend uit. Er viel geen onvertogen woord. Het was een prachtig vormgegeven toneelstuk. Men sprak over een nieuw tijdperk in kankeronderzoek en toch kreeg ik sterk het gevoel dat er helemaal niets was veranderd."

Kankerpausen

Oncode is een initiatief van Hans Clevers, oud-voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) en hoogleraar in Utrecht. Clevers reageert op de kritiek van Hertzberger: "Ze weet niet goed hoe het in elkaar steekt. Ze doet het voorkomen als een sfeer van ouwe-jongens-krentenbrood. Van vijf mannen die onderling het geld verdienen, kankerpausen. Maar niets is minder waar."

Clevers geeft toe dat niet alle universiteiten in Nederland bij het initiatief zijn betrokken. "Groningen en Maastricht vallen buiten de boot. Dat is niet anders. We moesten selectief te werk gaan om effectief te zijn. Maar het is pertinent niet zo dat vijf mannen er nu met een grote geldbuidel vandoor gaan. We verdelen het geld hier onder veertig medewerkers."