'Straffeloos de koning beledigen? Dat kan ook niet als verbod verdwijnt'

D66-Kamerlid Kees Verhoeven diende in 2016 het voorstel in om het verbod majesteitsschennis te schrappen. Zijn partij vindt dat de vrijheid van meningsuiting in een moderne samenleving zwaarder moet wegen dan de bescherming van de koning.

Daar is Pieter Verhoeve, burgemeester van Oudewater en voorzitter van de Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen, het niet mee eens. "Wij hebben als burgers alle vrijheid van meningsuiting en de koning niet. Die kan zich niet zomaar verdedigen."

Hij vindt bovendien dat er in Nederland al veel ruimte is voor de vrijheid van meningsuiting. "Er mag heel veel gezegd worden. Ook over de koning. Waarom zou je dan die extra beschermlaag nog weghalen?"