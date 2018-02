Wat betekent de nieuwe donorwet voor nabestaanden?

Ethicus Theo Boer vindt de nieuwe wet een grote verbetering. "Er is meer respect voor de nabestaanden, en er is ook veel meer respect voor de manier waarop het feitelijk tegenwoordig gaat. Artsen zouden namelijk nooit iemands stervende lichaam onder de handen van treurende geliefden weggrissen."

Toch vraagt hij zich af of we het systeem op de schop moeten nemen. "Het hele systeem kost 70 miljoen euro, en de vraag is of je er donoren mee wint. Er is een grote kans dat we er zelfs donoren aan gaan verliezen."

Hij legt uit: "Met de nieuwe wet krijgen straks 9 miljoen niet-geregistreerde donoren twee keer een brief. Daarin staat: als u niet reageert, bent u automatisch donor. Dan gaan een heel aantal mensen hun kont tegen de krib gooien, en melden zich af als donor. In dat geval helpt zelfs een toestemming van de familie niet meer, en zijn zij als orgaandonoren verloren."

Hij zou zelf dan ook tegen de wet stemmen. "Maar met een kromme stok word een rechte slag gegeven: we zijn veel meer gaan nadenken over orgaandonatie. En daar gaat orgaandonatie over: het bereiken van mensen. Ik zou zeggen: laat je alsjeblieft registreren als donor."