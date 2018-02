'We zouden het normaal moeten vinden dat je matigt met alcohol'

Maatregelen

De staatssecretaris sprak de afgelopen tijd met verschillende instanties en deskundigen over de invulling van het Preventieakkoord. "Zij hebben voor een groot deel gewezen op de enorme risico's van problematisch alcoholgebruik. Daar zijn we het dan ook over eens."

In die gesprekken werden ook voorstellen genoemd om alcoholgebruik te verminderen. Zoals campagnes, prijsmaatregelen, het verminderen van verkooppunten en het beperken van reclames. Welke voorstellen een plek krijgen in het akkoord is nog niet bekend.

"Die maatregelen kunnen ver gaan, tot allerlei verboden en geboden waarbij de overheid aan de knoppen zit. Maar mijn eerste focus is een verandering in onze cultuur", zei Blokhuis.