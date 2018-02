60-plus en weer in een 'studentenhuis': ouderen zoeken nieuwe woonvormen

Zo wonen in Harderwijk zeven 60-plussers samen in een soort studentenhuis: het Thuishuis. Ze hebben allemaal een eigen woning, maar wel zonder keuken. Die delen ze, om op die manier ook de ontmoetingen met elkaar te stimuleren.

Dat is voor bewoner Evert soms nog steeds wel even wennen. Als hij in de keuken begint met koken, krijgt hij meteen hulp aangeboden van twee bewoonsters. "Ik doe het graag alleen, maar ik laat het maar over me heen komen."