Ouderen willen weer gezellig samenwonen

Leegstaande verzorgingshuizen worden op dit moment langzaamaan weer gevuld met ouderen. Want de behoefte aan gezamenlijk wonen en gezelligheid blijkt groot.

In Rotterdam heeft zorgondernemer Hans van Putten een oud verzorgingshuis getransformeerd tot luxere zelfstandige appartementen. Op elke verdieping wonen zo'n vijftien ouderen. Elke gang heeft een eigen woonkamer, in tegenstelling tot een gewoon appartementencomplex.

"Je moet het zien als een soort buurthuisjes waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Ze drinken er koffie en maken plannen voor de rest van de dag", zegt van Putten.

Het is hard nodig, denkt hij. De financiering voor verzoringshuizen is vier jaar geleden stopgezet. Mensen moesten langer thuis blijven wonen, en als dat niet meer ging, konden ze naar het verpleeghuis.

Maar tussen die twee fases zit een groot gat. "Je ziet veel mensen in de laatste fase thuis echt vereenzamen, 's Ochtends en 's avonds komt de wijkverpleegkundige even kijken, maar verder zijn ze vaak alleen."

Binnen handbereik

Bij 'De Zorgbutler', het project van Van Putte, doen bewoners zo lang mogelijk zo veel mogelijk zelf. Maar als er zorg nodig is, is het binnen handbereik. In het pand zijn zorgondernemers aanwezig. Zij houden de bewoners in de gaten. De bewoners vragen hulp aan bij de gemeente of zorgverzekeraar, en het budget dat ze daarvoor krijgen, betalen zij aan de zorgverleners.

Voorlopig is er van het concept nog maar één. Maar Van Putten wil op deze manier veertig tot vijftig panden ombouwen.

En de nieuwe vorm van wonen ontstaat op meerdere plaatsen in het land. Ook wonincorporatie Woonzorg Nederland, die tweehonderd complexen in bezit heeft, is ermee bezig. Van die tweehonderd worden er nu vijftig tot 75 verbouwd tot zelfstandige wooneenheden.

En Nieuw Bleyenburg in Utrecht - een appartementengebouw voor 55-plussers - heeft ook een pand: met een restaurant, een kantoor van thuiszorg en een fysiotherapiebedrijf. Het pand en de faciliteiten zijn toegankelijk voor de hele buurt. Ouderen uit de omgeving, die nog wel zelfstandig wonen, kunnen er ook gebruik van maken.