Omvang jongensprostitutie schokt gemeente Eindhoven

In en rond Eindhoven zijn zeker zeventig jongens tussen de 14 en 22 jaar actief in de prostitutie. Dat blijkt uit onderzoek van welzijnsorganisatie Lumens. De gemeente Eindhoven noemt het cijfer schokkend.

"Dit voltrekt zich eigenlijk volledig onder de radar. We weten hier eigenlijk heel weinig van", zegt wethouder Zorg Renate Richters. "Het is heel erg dat jongeren op deze manier uitgebuit kunnen worden."

De onderzoekers hebben anderhalf jaar gesprekken gevoerd op plekken waar de jongens zich aanbieden. Lang niet alle jongens deden dat vrijwillig, vertelt onderzoeker Daniƫlle van Went. "We hebben een jongen gehad die door zijn familie uitgebuit werd, bij mannen afgezet werd, seks moest hebben. En vervolgens werden die mannen, die klanten afgeperst omdat dat op film stond."

Minderjarige jongens

Jordi, zoals hij zich noemt, is een van de jongens die ze spraken. Hij vertelt dat er een grote vraag is via allerlei websites. Vooral naar jonge, minderjarige jongens. "Ik denk dat ze de nieuwe jongens die online komen, die ook het jongst zijn, dat ze die het interessantst vinden."

Jordi vertelt ook hoe hij via websites verzoeken kreeg om jongens voor te bereiden op sekswerk. "Ik kreeg de vraag in verschillende steden waar ik gewoond heb of ik minderjarige Marokkaanse jongens wilde klaarstomen voor seks."

De Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen Herman Bolhaar pleit voor meer onderzoek naar jongensprostitutie, en betere training van hulpverleners en politieagenten.