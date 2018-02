'Veroordeling Holleeder is voor justitie en politie de kers op de taart'

"Ze zijn of dood, of zitten al vast, of gaan denk ik in het geval van Holleeder de rest van hun leven achter de tralies. Het is het einde van een tijdperk." Zo typeert misdaadjournalist Harry Lensink het slotstuk van het proces tegen topcrimineel Willem Holleeder. Komende week begint het proces tegen de man die ruim dertig jaar lang betrokken was bij zware criminaliteit.

'De Hollandse Netwerken', zo noemen justitie en politie de groep Nederlandse criminelen rond Willem Holleeder. Ze terroriseren met name de regio Amsterdam met brutale, zeer gewelddadige overvallen en afpersingen. Zo was Holleeder ook betrokken bij de ontvoering van biermagnaat Freddy Heineken in 1983.

Lang leken Holleeder en zijn kompanen ongrijpbaar voor de opsporingsdiensten. "Justitie vond dat ze onaantastbaar waren", zegt voormalig advocaat van Holleeder, Jan-Hein Kuijpers. "Omdat justitie stelde dat die heren, onder andere die heren, groot in de drugs waren en liquidaties lieten plegen als het ze uitkwam. En dat ze niet konden worden gearresteerd omdat niemand durfde te praten. Dat was de gedachte."

Maar in de groep ontstaan scheuren. Sommigen denken dat Holleeder plannen smeedt om ze van kant te maken. In eerste instantie mislukken diverse aanslagen. Maar dan komt het begin deze eeuw tot een reeks liquidaties.