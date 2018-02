Onstuimige koers bitcoin: 'Deze munt gaat de wereld mooier maken'

Een van de gevaren van koersstijgingen van digitale munten, is dat investeerders geneigd zijn massaal de munt in te slaan in de verwachting dat de waarde verder zal stijgen. Als de waarde sterk daalt en de bubbel barst, zitten veel mensen in de schulden.

Bovendien hebben centrale banken en overheden weinig grip op digitale munten. Er kan moeilijk met traditionele instrumenten worden ingegrepen als veel mensen door een sterke waardedaling in de problemen komen.

Spaargeld

Minister van Financiën Wopke Hoekstra wil gaan onderzoeken wat de risico's zijn van de cryptomunten. "We moeten kijken of dat moet leiden tot een verbod en waar regulering nodig is. Je kunt niet alles verbieden, al zou je het willen."

Volgens hem moeten burgers zich goed realiseren dat er grote risico's aan cryptomunten verbonden zijn. "Die koers gaat enorm omhoog en weer enorm naar beneden. Ik zou mensen afraden daar hun spaargeld in te steken."

Maar Schuurmans denk daar anders over. "Vandaag is een kans voor beleggers. Dus stap verstandig in. Laat je goed informeren en stap vooral in omdat je ergens in gelooft."