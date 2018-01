Eén loket voor aardbevingsschade Groningen, gedupeerde is niet overtuigd

Maar veehouder, gedupeerde en actievoerder Ate Kuipers heeft er een hard hoofd in. "De minister betaalt alleen als Shell en ExxonMobil een garantie afgeven. Komt die er niet, dan geloof ik er niks van. Ze proberen ons weer te belazeren."

Kuipers is druk bezig met een actie voor morgen. Dan wil hij met mede-gedupeerden naar Den Haag. "Op de tractor. We willen de garantie krijgen dat er een Deltaplan van 60 miljard voor Groningen komt. Boeren in het noorden zijn woest. Witheet."

Spelletjes

Volgens Kuipers is er tenminste 45 miljard nodig voor de herbouw van Groningen. "We hebben dat laten uitrekenen. We hebben al van 140 trekkers gehoord die zich willen aanmelden om naar Den Haag te komen."

Kuipers: "Nu krijg je weer lui die schade komen opnemen en gaan zeggen dat het niet door mijnbouw komt. En dan alleen de schade boven het maaiveld erkennen. Dus geen mestkelders en kelders in woningen. Dan zeggen ze: dat is onder het maaiveld. Die spelletjes gaan weer komen."